روان بن حسين تثير الجدل بحلقها شعر طفلتها بالشفرة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفاشينيستا الكويتية ​روان بن حسين​جدلاً واسعاً بين المتابعين وذلك بعد مشاركتها لهم مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحلق شعر طفلتها الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها الـ4 أشهر بالشفرة.

وبدت بن حسين في الفيديو وهي تمسك طفلتها بينما يقوم الحلاق بحلاقة شعرها، وعلقت على الفيديو، كاتبة: "أقرع مقيرع طاح بالطاسه".

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ إستغرب الكثير منهم قيامها بهذا التصرف وما السبب منه.

وكانت روان بن حسين قد فاجأت جمهورها في شهر آب/أغسطس الماضي بأنها تزوجت، وأخفت الخبر ولم تعلنه؛ لأنها تؤمن بإبقاء تفاصيل حياتها العائلية خاصة دون مشاركتها مع أي كان، وقالت: "الكثير من النجمات تزوجن وأنجبن دون أن يكشفن عن أزواجهن أو تفاصيل حياتهن الخاصة مع الجمهور، ولهذا أحببت أن يكون زواجي خاص فيني".

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