ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري ​محمد هنيدي​ على فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي في مصر، لفتيات أثناء تعذيبهن قطة.

فقد نشر هنيدي صورة لقطة بجناحي ملاك، وترد في الصورة آية قرآنية هي : "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ"

وعلّق هنيدي::"اتربينا من واحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار في قطة بسبب انها حبستها ، بس في ناس ولا اتربت ولا تعرف ربنا انها تعمل في كائن برئ كدة"، كما علّق أيضاً:" الفيديو مش معروف مصدره اي مكان ، اي ان كان مين دول ومنين في اي مكان في العالم لازم نتعلم ونعلم ولادنا الرحمة والاخلاق عشان مايتحولوش لوحوش".

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي غاضباً:"في ناس لا اتربت ولا تعرف ربنا " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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