بوب ديلان يعود بعد سنوات من الغياب

ميرنا وليد - بيروت - في بيان له عبر صفحته الرسمية يوم أمس، كشف المغني وكاتب الأغاني الأميركي الشهير ​بوب ديلان​ أنه سيطلق الشهر المقبل وتحديداً في 19 يونيو حزيران أول ألبوماته في ثمانية أعوام .

ويحمل الألبوم الذي سيطرحه ديلان إسم "رف آند راودي ويز" .

ويأتي الامر بعد أن طرح ديلان في وقت متأخر يوم الخميس أغنية جديدة ثالثة له تحمل عنوان "فولس بروفيت".

يذكر أن ديلان كان قد طرح في أواخر مارس آذار أغنية "ميردر موست فول" المستوحاة من اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي.



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