شهيرة تشيد بأداء يسرا في "خيانة عهد"

ميرنا وليد - بيروت - أشادت الممثلة المصرية ​شهيرة​ بأداء زميلتها ​الممثلة المصرية يسرا​ في مسلسلها الرمضاني " ​خيانة عهد​ "، وتحديداً في مشهد إنهيارها في حلقة أول من أمس بعد وفاة إبنها.

وكتبت شهيرة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"حلقة الأمس من خيانة عهد حلقة عالية الجودة بكل المقاييس.. من ناحية الكتابة: أحمد عادل ومعه ٣ شباب للسيناريو.. من ناحية الإخراج: سامح عبد العزيز.. من ناحية الموسيقي التصويرية وأيضا المونتاج.. وأخيرا من ناحية الأداء التمثيلي وعلي رأسهم الأستاذة يسرا المبهرة بأحاسيسها.. المبهرة بلغة الجسد".

وتابعت: "من أول دفن يديها في كم التيشرت، حتى دفن ابنها تخلت عن الصراخ والعويل وهو من أسهل وسائل التعبير عند الممثل في مثل هذه المواقف.. واتجهت الي الأصعب والأقوى في التعبير وهي لغة العينين واليدين ولغة الجسد كله المعبأ بالحزن والفجعة الهامسة الغير مصدقة، مع تعبيرات وتقاسيم وجه في قمه المأساوية لفقدان ابنها كل هذا أدي إلى مشهد بكت معه كل مشاهد لهذا العمل".

وأضافت: "يسرا أهنئك وأحترمك كفنانة وهذا الاحترام منذ سنين.. وخاصة بعد أن تشاركنا في فيلمين وكنت فخورة أنني تشاركت في عملين مهمين مع فنانة بحجمك كلنا كزميلات نفتخر بك ألف مبروك لكل القائمين ولحبيبتي يسرا".

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