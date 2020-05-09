خاص الفن – نادين قدور: أشاهد عمل واحد في رمضان لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - بسبب انشغالها بالتصوير، كشفت الممثلة السورية ​نادين قدور​ أنها لم يتسن لها مشاهدة الكثير من المسلسلات الدرامية في رمضان.

وأكدت أن مشاهداتها اقتصرت على عمل واحد فقط هو "حارس" الذي تؤدي فيه دور البطولة، مشددة على سعادتها من الأصداء الإيجابية التي يحصدها العمل داخل وخارج سوريا، ومشيرة إلى أنها ستحاول مشاهدة كافة الأعمال السورية تحديداً بعد انتهائها من التصوير.

ووجهت شكرها لكل فنان وفني ساهموا في إنجاز المسلسلات السورية رغم قلتها، مبينة أن الدراما هذا العام عانت من الكثير من الظروف آخرها انتشار وباء كورونا.

ويشار إلى أن نادين قدور تصور مشاهدها حالياً في مسلسل "بورتريه" مع المخرج باسم السلكا.

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