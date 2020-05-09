ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تفاصيل تحضيرات ألبومها الجديد، مشيرةً أنها حاولت العمل على ألبومها خلال فترة الحظر، وسجلت أغنية باللهجة اللبنانية، لكن لايزال هناك المزيد من العمل من أجل الألبوم الذي لم تنتهي سوى من 4 أغنياته منه فقط.
أما عن تفاؤلها بالعام 2020، قالت الزغبي أنها كانت تتوقع انتهاء الثورة في لبنان والحصول على نتائج سريعة سياسيا، لكن الظروف الأخيرة غيرت جميع المعادلات.
أما عن طقوسها في الحظر فقالت في حوار لها ضمن برنامج "نجوم في الحظر" الذي تقدمه إيناس الشواف على راديو "إينرجي 29.1"، أنها تتابع تويتر من أجل الأخبار والتعرف على الآراء، إلا أنها لا تدخل المطبخ كثيرا، وعن أمنيتها التي ستحققها بمجرد انتهاء الحظر هو الذهاب لدور العبادة من أجل الصلاة.
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تكشف تفاصيل تحضيرات ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.