نوال الزغبي تكشف تفاصيل تحضيرات ألبومها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ تفاصيل تحضيرات ألبومها الجديد، مشيرةً أنها حاولت العمل على ألبومها خلال فترة الحظر، وسجلت أغنية باللهجة اللبنانية، لكن لايزال هناك المزيد من العمل من أجل الألبوم الذي لم تنتهي سوى من 4 أغنياته منه فقط.

أما عن تفاؤلها بالعام 2020، قالت الزغبي أنها كانت تتوقع انتهاء الثورة في لبنان والحصول على نتائج سريعة سياسيا، لكن الظروف الأخيرة غيرت جميع المعادلات.

أما عن طقوسها في الحظر فقالت في حوار لها ضمن برنامج "نجوم في الحظر" الذي تقدمه إيناس الشواف على راديو "إينرجي 29.1"، أنها تتابع تويتر من أجل الأخبار والتعرف على الآراء، إلا أنها لا تدخل المطبخ كثيرا، وعن أمنيتها التي ستحققها بمجرد انتهاء الحظر هو الذهاب لدور العبادة من أجل الصلاة.