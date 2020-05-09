فن ومشاهير

نوال الزغبي تكشف تفاصيل تحضيرات ألبومها الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ تفاصيل تحضيرات ألبومها الجديد، مشيرةً أنها حاولت العمل على ألبومها خلال فترة الحظر، وسجلت أغنية باللهجة اللبنانية، لكن لايزال هناك المزيد من العمل من أجل الألبوم الذي لم تنتهي سوى من 4 أغنياته منه فقط.
أما عن تفاؤلها بالعام 2020، قالت الزغبي أنها كانت تتوقع انتهاء الثورة في لبنان والحصول على نتائج سريعة سياسيا، لكن الظروف الأخيرة غيرت جميع المعادلات.
أما عن طقوسها في الحظر فقالت في حوار لها ضمن برنامج "نجوم في الحظر" الذي تقدمه إيناس الشواف على راديو "إينرجي 29.1"، أنها تتابع تويتر من أجل الأخبار والتعرف على الآراء، إلا أنها لا تدخل المطبخ كثيرا، وعن أمنيتها التي ستحققها بمجرد انتهاء الحظر هو الذهاب لدور العبادة من أجل الصلاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تكشف تفاصيل تحضيرات ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا