كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حنان سليمان: هذا ما جذبني للمشاركة في "حب عمري".. وسعيدة بنجاح "ونسني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعشق الفن ومع كل دور تقدمه تثبت أنها صاحبة موهبة حقيقية , وتبهرك بأدائها الذي يتميز بالبساطة والسلاسة فتبهرك دائما بطريقة أدائها لكل شخصية تقوم بها، قدمت العديد من الاعمال واستطاعت بفنها الراقي المميز أن تجعل جمهورها يتشوق لمشاهدة أعمالها والتي تكاد تجزم أن الدور الذي تقدمه حقيقة وليس تمثيل.

وتحدثت حنان سليمان في حوار خاص لـ"لفجر الفني" وأوضحت خلاله عن مشاركتها في مسلسل "حب عمري" الذي يعرض هذه الأيام وكواليس العمل وتجربتها بمسلسل "ونسني "وطموحها بمجال الفن والسر في انتقاء أدوارها بعناية والكثير من الامور الاخري.

وإليكم نص الحوار ..



بداية نهنئك علي نجاح مسلسل" حب عمري ".. ولكن نود أن نعرف ما الذي جذبكي للمشاركة به؟



جذبني أن الورق مكتوب بطريقة جيدة والموضوع الذي يتناوله المسلسل جديد وقوي بالإضافة إلي أن يقوم ببطولته مجموعة من الشباب، وفريق العمل متميز وموهوب ومهتم بعمل شيء جيد وجميعهم محترفين .

كيف كانت تجربتك في المسلسل؟



تجربة رائعة وفريدة من نوعها، فالمسلسل يتناول موضوع اجتماعي مناسب للشهر الكريم ليس به شئ يستفز الجمهور وعندما تم عرض الدور عليا لم أتردد في قبوله.

من قام بترشيحك للمشاركة في مسلسل حب عمري ؟



فداء الشندويلي هي من قامت بترشيحي وسررت بذلك الترشيح.

بما تصفين تجربة العمل مع هيثم شاكر لأول مرة؟



تجربة رائعة وهيثم شاكر ممثل ممتار وتلقائي ومتميز جداً واعتبره موهبة فريدة للغاية، وأنا سعيدة جداً بالعمل معه فهو محترف وحريص علي تقديم عمل جيد وأتمني النجاح والتوفيق له ولكل المشاركين في المسلسل.

كيف كانت أجواء وكواليس التصوير؟



الكواليس كانت جميلة ومبهجة جداً وكنت أشعر بسعادة كبيرة حينما أذهب للتصوير وأنا سعيدة بالعمل مع فنانين لديهم حس فني وهذا يخلق حالة مميزة سواء سهر الصايغ أو هيثم شاكر.

هل توقعتي النحاج الذي حققه المسلسل؟



عادة لم أشغل نفسي بالتوقعات فالتوقع شيء صعب لأن هناك ظروف معينة مثل الترويج الجيد للعمل لأن المسلسل إذا تم عرضه علي قنوات تمتلك جمهور كبير تحقق مشاهدة عالية بعكس القنوات الأخرى.

ما سر النجاح الذي حققه مسلسل حب عمري من وجهة نظرك ؟



أننا كنا نعمل معاً كاسرة واحدة كما أن جميع الفنانين يتمتعون بقدر كبير من الإحترام والتقدير ولا أحد فينا يتدخل في الورق ولا الحوارات، وكنا نقوم بالشغل المطلوب مننا بمنتهي التعاون والحب فجميعنا كنا نعيش في جو أسري يسوده الحب والاحترام.

حدثينا عن تجربتك بمسلسل ونسني ؟



تجربة فريدة من نوعها وجميلة وتجربة شبابية وهذا ما دفعني لقبول العمل، فكنت سعيدة بهذا العمل والحمد لله لاق استحسان الجمهور .

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هل تابعتي ردود أفعال الجمهور علي المسلسل ؟



بالفعل تابعت ردود فعل الجمهور علي المسلسل , وردود الأفعال كانت إيجابية ،وأنا سعيدة بهذه الردود لأن كل من يقابلني يتحدث عن الشخصية التي أجسدها وهذا دليل علي نجاح المسلسل .

هل انتهيتي من تصويره أم أنه مازال مستمر؟



لا مازلت أقوم بتصوير مشاهدي بالمسلسل ولكن أوشكت علي الإنتهاء

ما رأيك في عرض بعض المسلسلات علي المنصات الإلكترونية .. وهل يؤثر ذلك علي نجاحها ؟



المنصات تعتبر جمهور الشباب ؛ لكن جمهور البيوت والقهاوي غير مناسبة لهم بالمرة لأنها مقتصرة علي فئة الشباب فقط، والقليل من يتعامل مع السوشيال ميديا ومن وجهة نظري هذا يؤثر علي نجاح المسلسل.

ما الشخصية التي تتمني تقديمها الفترة المقبلة ؟



لا توجد شخصية معينة أتمني تقديمها فأنا بحاول أجدد من نفسي في طريقة أدائي ومذاكرتي للشخصية , فانا لم أنتظر شخصية جديدة ولكن أعمل جاهدة علي تقديم أعمال ناجحة.

ما هو طموح حنان سليمان في مجال الفن؟



طموحي هو أن أقدم أعمال ناجحة تفيد الجمهور وتحترم عقليتهم والناس تصدقني وأن أترك بصمة في الوسط الفني.

ما مدي اهتمامك بالسوشيال ميديا ؟



انا لست مهتمية كثيرا بالسوشيال ميديا لأن لا توجد بها مصدقية ونسبة الحقيقة بها ضعيفة.

هل تشغلك البطولة المطلقة ؟



لا تشغلني البطولة المطلقة علي الاطلاق، وأؤمن بأن البطولة هي البطولة الجماعية ولكن هدفي هو تقديم أعمال ناجحة وهادفة للجمهور.

ما السر وراء اختيار أدوارك بعناية ؟



أولاً الأدوار تعرض عليا ثم أقوم يإختيار الأدوار التي تحافظ علي مصدقيتي لدي الجمهور والتي تضيف لمسيرتي الفنية.

في النهاية .. ما هي النصيحة التي توجهيها للجمهور للوقاية من فيروس كورونا ؟



الحرص والعناية وإتباع كافة الاجراءات الإحترازية للوقاية من الفيرس وعدم الاستهانة بالموضوع والوعي بخطورته.