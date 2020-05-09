تراند اليوم : تعالي شوف زوج الفنانة ” غادة عبد الرازق ” رقم 12

شارك مدير التصوير هيثم زنتيا زوج الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيه صورا جديده عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر هيثم زنتيا فى الصور خلال كواليس مسلسل سلطانه المعز الذى يعرض حاليا في السباق الرمصانى 2020 بطولة غادة عبد الرازق.

وكانت غادة عبد الرازق أكدت في تصريح خاص لـ صدى البلد زواجها من مدير التصوير هيثم زنتيا، بعد انتشار صورة لهما من كواليس تصوير مسلسل سلطانة المعز.

واعربت غادة عبد الرازق عن سعادتها بهذه الخطوة، مشيرة الى انها دائما تسعى للاستقرار الاسري.

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وكان هناك شائعات ترددت عن وجود علاقة بين غادة عبد الرازق وهيثم زنتيا منذ كواليس مسلسل حكاية حياة في 2012، والتي كانت سببا في نشوب خلافات بينها وبين المخرج محمد سامي.

وظلت العلاقة بين غادة عبد الرازق وهيثم زنتيا تتأرجح بين الانفصال والارتباط حتى تكللت بالزواج في لوكيشن تصوير سلطانة المعز منذ اسبوعين.