تراند اليوم : في رمضان .. الفنانة رانيا منصور لبست البكيني و نزلت الماية – اتفرج

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت رانيا بملابس البحر أثناء تواجدها في حمام السباحة، داخل منزلها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتشارك رانيا منصور في بطولة مسلسل “اسود فاتح” بطوله هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة “الصباح إخوان”، حيث يدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي وستكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان حيث المنتظر عرضه بعد السباق الرمضانى 2020.

يذكر أن أحدث أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية “بدلة جديدة” مع شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل “نصيبى وقسمتك” من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.