تراند اليوم : جوة العربية .. احمد الفيشاوي يظهر مع الصاروخ ” ندي الكامل ” في رمضان – اتفرج

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، صورا له برفقة زوجته ندى الكامل.

وظهر أحمد الفيشاوى داخل سيارته بصحبة زوجته ندى الكامل بإطلالة كاجول نالت إعجاب متابعيه.

وعلق “الفيشاوي”، على الصور قائلًا: “يوم الجمعة يوم أمي المميز، شكرًا ربي، شكرًا نادية على دعمك الدائم”.

يذكر أن احدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم “ولاد رزق 2” بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.

يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب واسر ياسين.