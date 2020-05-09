تراند اليوم : ملكة جمال .. ليلى أحمد زاهر تجنن الجمهور بجمالها – اتفرج

نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر صور جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت على الصور قائلة: لا ياختي قال يعني اتفاجئتي “من مسلسل الفتوة”.

مسلسل “الفتوة” بطولة ياسر جلال و مي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

بدأت أحداث الحلقة ١٥ من مسلسل الفتوة للنحم ياسر جلال بتطورات أبرزها استرجاع ياسر جلال تفاصيل قتل والده فى المولد.

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أيضا يذهب للفنان أحمد خليل فتوة الجمالية فى منزله ويوجه له الاتهامات بقتل والده، المعلم سيد اللبان “رياض الخولى” مازال يبحث عن الكنز أو عن خيط يوصله إليه ويعرف أن الكنز حسن الجبالى.

يقابل الفنان أحمد خليل “أحباب” الفنانة عبير فاروق والدة ابنته “ليل” وزوجته ويتعرف على تفاصيل ومفاجآت جديدة، فتروى له ما حدث معها والسبب فى اختفائها طول هذه المدة، متوعدا لزوجته الثانية “عايدة رياض” بالانتقام لها بعدما علم أنها كذبت عليه.

مسلسل “الفتوة” تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.