تراند اليوم : عادل امام في ازمة كبيرة بسبب ” اسرائيل ” – اعرف التفاصيل

تعرض شاشة مكان الاسرائيلية مسلسل “عوالم خفية” للزعيم عادل إمام، والذي تم اطلاقه قبل عامين وهو من انتاج هشام تحسين ورامي إمام.

وتعد شاشة مكان واحدة من أكثر المنصات متابعة للعرب داخل الأراضي المحتلة، فيما لم تبد شركة الانتاج “ماجنوم” أى ردة فعل حول هذا العرض المستمر منذ أيام، هو ما يطرح تساؤلات حول حصول “مكان” على حقوق العرض بشكل شرعي.

“عوالم خفية” من تأليف أمين جمال ومحمد محمدى وإخراج رامى إمام، وتدور أحداثه فى إطار تشويقي حول الصحفى هلال الذى يبحث فى قضية قتل ممثلة تدعى “مريم رياض” ويحاول كشف تفاصيلها خاصة أنها مرتبطة بعدد من قضايا فساد.

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ويعود عادل إمام هذا العام بملسل “فلانتينو” بعد غيابه العام الماضي عن دراما رمضان.

ويشارك في بطولة مسلسل فلانتينو إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى.

بالاضافة إلي كل من هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.