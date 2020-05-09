بالصور: هل أعلن قصي خولي خبر خطوبته على مصممة أزياء سورية شهيرة؟

انتشرت خلال الساعات الماضية صورًا للفنان قصي خولي مع إحدى الفتيات، ما أثار الأخبار عن أنه أعلن خبر خطوبته.

وتبين أن الفتاة في الصورة هي مصممة أزياء سورية شهيرة تدعى لوسي موسيان، الأمر الذي تفاعل معه المتابعون بشكل كبير.

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وبحسب المعلومات المتداولة، فإن حفل الخطوبة أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور عدد من أصدقاء الطرفين بينهم الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وبعد ساعات قليلة، خرجت موسيان عن صمتها لتنفي الخبر تماماً، مؤكدةً أن علاقة صداقة تربطها بخولي، وان الصور المتداولة لهما هي من جلسة تصوير جمعتهما، في حين إلتزم خولي الصمت ولم يعلّق على الموضوع.

وكان الفنان قد شارك في برنامج "إغلب السقا" الرمضاني الذي تقدمه الإعلامية رزان مغربي، وظهر قصي خلال أحداث الحلقة وهو يتحدث مع رزان مغربي، حيث قالت "عليك أن تثبت نفسك الآن" ليرد عليها قائلا "تتزوجيني؟"، وأحدث هذا المقطع ضجة كبيرة للغاية علي مواقع التواصل الإجتماعي، وتعرض الفنان قصي خولي لهجوم عنيف من قبل رواد مواقع التواصل بسبب تصريح قصي خولي والذي أعتبره الكثيرين تصريح جدي.