نجوم "أولاد آدم" يحتفلون بانتهاء تصوير الحلقة الأخيرة من العمل

نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عبر صفحتها على "تويتر" فيديو احتفالي بمناسبة انتهاء تصوير مسلسلها الرمضاني "اولا آدم" الذي تتشارك بطولته مع مل من دانييلا رحمة ومكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب.

وبدّت ماغي في الفيديو سعيدة بانتهائها من تصوير المسلسل، وقطعت قالب الحلوى والى جانبها دانييلا وقيس، وطاقم العمل، بالاضافة إلى المنتج جمال سنان الذي كان حاضراً ليتشارك فرحة النجاح مع فريق عمل المسلسل.

ماغي من جهتها، علقت على الفيديو قائلة "الحمدالله..نجاحنا بسببكن.. بسبب حبكن ودعمكن ومتابعتكن ..الليلة خلصنا تصوير مسلسل #أولاد_آدم واللي ناطركن كتير مفاجئ".

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\كما أثنت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات على أداء ماغي في مشهدها مع شقيقها في مسلسل "أولاد آدم" الذي يعرض على شاشة mtv، وقالت: "من أحلى المشاهد اللي مرقو! شو حلوة بهالدور شو حقيقية".

وردّت ماغي بالقول: "شكرًا يا احلى ندى وانت مبدعة".

و يقوم بدور البطولة في المسلسل كلّ من النجوم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب مع مجموعة من النجوم، أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم.

ويقدم العمل قصصاً اجتماعية مختلفة في مقاربة جريئة للواقع مع شخصيات المجتمع المختلفة تحت عنوان: "ما في حدا برّا الخطيّة... كلنا أولاد آدم"!