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شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تكشف تفاصيل جديدة عن إصابتها بكورونا والان مع التفاصيل
السبت 9 مايو 2020
أعلنت النجمة الشهيرة مادونا تفاصيل إصابتها بكورونا التي جاءت عقب جولة غنائية بمدينة باريس عاصمة فرنسا وذلك قبل 7 أسابيع خلت وقد تعافت منها.
وقالت مادونا عبر انستغرام: "أنا ممتنة لأننى يمكن أن أكون جزءًا من دعم البحث للعثور على علاج Covid -19.. ولمجرد توضيح الأمور للأشخاص الذين يفضلون تصديق العناوين المثيرة بدلاً من إجراء أبحاثهم الخاصة حول طبيعة هذا الفيروس.. أنا لست مريضة حاليًا".
وأضافت: عندما يكون الاختبار إيجابيًا على الأجسام المضادة ، فهذا يعني أنك سبق وأن أصبت بالفيروس، كنت مريضة في نهاية جولتي في باريس منذ أكثر من 7 أسابيع مع العديد من الفنانين الآخرين في عرضي ولكن في ذلك الوقت اعتقدنا جميعًا أن لدينا إنفلونزا سيئة للغاية. الحمد لله نحن جميعنا بصحة جيدة الآن. أتمنى أن نوضح الأمور !! المعرفة قوة!”
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