مشهد بمسلسل "مقابلة مع السيد آدم" يجذب تامر حسني.. شاهدي رد فعله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن النجم المصري تامر حسني متابع جيد للمسلسل السوري "مقابلة مع السيد آدم"، تأليف وإخراج فادي سليم.

وينال المسلسل حيزًا كبيرًا من اهتمام تامر حسني على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر مقطعًا من المسلسل يدور فيه حوار أثناء تناول الأكل، بين بطل العمل الفنان السوري محمد الأحمد الذي يجسد شخصية (المقدم ورد) وهو يتحدث مع طفلته لمعرفة من يطرق الباب، فقالت الابنة لوالدها: "في واحدة عالباب بتحكي متل تامر حسني"، فرد الواد بالقول: "شو عازمين تامر حسني".

وتمنى تامر حسني التوفيق لصناع المسلسل، وعلق على المشهد عبر خاصية ستوري بموقع "إنستغرام" فكتب: "والله لو كنتو عزمتوني على الأكلة الحلوة دي كنت جيت.. بالتوفيق مسلسل مقابلة مع السيد آدم".

يحقق مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" نجاحًا ملفتًا منذ بدء عرضه في الموسم الرمضاني، ليعتبر الأفضل بين المسلسلات السورية في رمضان الحالي وفق الكثير من المتابعين.

وأعرب أحد أبطال المسلسل، النجم السوري الشاب لجين إسماعيل عن سعادته بردود الفعل القوية التي يحظى بها المسلسل، مبينا في تصريح لـ"فوشيا" أن شخصيته "يوسف" والذي يعمل محاميا ويتعرض للكثير من الإشكاليات بسبب زوجته "ديالا – رنا شميس" هي شخصية فاعلة ومتفاعلة مع عدد من الأحداث التي تمر بها حلقات المسلسل.

Advertisements

المسلسل دراما بوليسية مثيرة تدور حول خبير في الطب الجنائي، يصور كيف انقلبت حياته رأسا على عقب عندما تورط في تجارة الأعضاء غير القانونية، وهو الدكتور آدم الذي ترك عمل التحقيق من أجل التدريس بالرغم من براعته في هذا المجال، ليجد نفسه بعد سنوات طويلة من الابتعاد في خطر هو وعائلته بعد قيام المحقق ورد "محمد الأحمد" بطلب مساعدته في تشريح جثة مجهولة الهوية، ليتضح أن الجاني هو ابن عائلة ثرية، ومستعد لفعل أي شيء من أجل الحصول على براءته.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد الأحمد، وكل من غسان مسعود، رنا شميس، تولين البكري، يزن السيد، مصطفى المصطفى، جيانا عنيد، منة فضالي، دانا جبر، سلمى جلال، كارمن لبس وغيرهم، والمسلسل من تأليف وإخراج فادي سليم.