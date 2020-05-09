شكرا لقرائتكم خلافات هيفا وهبي ومدير أعمالها تتسع.. سرق 63 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ما زالت الخلافات تتصاعد بين النجمة اللبنانية، هيفا وهبي، ومدير أعمالها السابق، محمد وزيري، حيث حررت صاحبة "أنا هيفا أنا"، الثلاثاء، محضراً عن طريق محاميها بمصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري.

واتهم محامي النجمة اللبنانية، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيلا عاما، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

في المقابل، رد وزيري بنشر مقولة في خاصية القصص المصوّرة في حسابه على تطبيق "إنستغرام"وكتب "لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله معك هو تنفيذ إرادة الله".

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يذكر أن محمد وزيري تقدم العام الماضي باستقالته من إدارة أعمال هيفاء وهبي، وأغلق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرض لهجوم قاسٍ من جمهور صاحبة "مش قادرة أستنى"، بسبب غيابها عن أغلب الحفلات والمهرجانات الفنية وتعطل مشروعاتها الدرامية.

كما وجه وزيري رسالة خاصة لهيفا، حيث أوضح عبر حسابه في إنستغرام أنه لم يتولَّ إدارة أعمال أي فنان في السابق، ووافق على أن يكون مدير أعمالها من دون أن يتقاضى مقابلا ماديا، بسبب حبه لها وحرصه على مصلحتها.

هذا وتداولت مواقع التواصل أنباء عن أزمة عاطفية بينهما، أدت إلى تصاعد الخلافات مؤخراً، فيما يلتزم الطرفان الصمت حيال هذه الأقاويل.