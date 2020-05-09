النيابة العامة تحيل سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية المصرية

قررت النيابة العامة المصرية إحالة الفنانة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية بتهم تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو فاضحة وفقا لقانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

خدش الحياء العام

ووفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، والدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار.

الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية

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وأفاد القانون أن الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

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