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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يداعب أبطال المسلسل السورى "مقابلة مع السيد آدم" بسبب وليمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفى مشهد لاجتماع الأسرة لتناول الطعام بالمسلسل ، قالت البنت لأبوها : "فى واحدة على الباب بتحكى مثل تامر حسنى"، ليرد الأب: "شو عازمين.. تامر حسنى".
وعلق تامرعلى المشهد الذى نشره عبرستورى حساب انستجرام الخاص به، قائلا : "والله لو كنتوا عزمتونى على الأكلة الحلوة دى كنت جيت"، مضيفا:" بالتوفيق.. مسلسل مقابلة مع السيد آدم".
مقابلة مع السيد آدم، بطولة غسان مسعود، رنا شميس، محمد الأحمد، دانا جبر، جيانا عيد، منة فضالى، يزن السيد، سلمى جلال، كارمن لبس وغيرهم من الممثلين، تأليف وإخراج فادى سليم.
وتتناول أحداث المسلسل قضايا تجارة الأعضاء البشرية. وهو عمل درامي ذو نزعة بوليسية يقوم على تصوير تحولات شخصية الطبيب الشرعي آدم، وهو شخصية مركبة، يعيش مع ابنته "ملك" المصابة بمتلازمة داون، يقوم آدم بالعديد من المخالفات نتيجة لاطلاعه على العديد من الجرائم.
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