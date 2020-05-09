شكرا لقرائتكم خبر عن اللحظات الرومانسية تسيطر على الحلقة 15 من مسلسل "ونحب تاني ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الحلقة ال ١٥ من مسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، تخللها الكثير من اللحظات الرومانسية التي جمعت بين غالية " ياسمين عبد العزيز " ومراد السويفي " كريم فهمي " ، حيث تقابلا لتناول وجبة الفطور مع بعضهم البعض وبدأ كريم يتغزل فيها وتفاجأت غالية أنه قد كتب اسمها علي اليخت الخاص به مما جعلها سعيدة، وخلال حديثهم سألها عن علاقتها بعبد الله طليقها وأكدت له أن عبد الله هو أخر شخص من الممكن أن يغير منه فليس هناك أي علاقة تجمعهم سوي بنتهم تيا والعمل .

علي جانب أخر يلوم إيهاب السويفي "ايهاب فهمي " داليدا " صبا الرفاعي " علي عدم سرعة تنفيذ المهمة التي طلبها منها بإيقاع كريم فهمي في حبها ، لتأكد له أنها تسير علي الخطوات التي قد وضعها ، فيخبرها أن كريم يجلس الأن مع امرأة أخري في اليخت الخاص به ، فتظهر عليها ملامح الغيرة مما يدفعه لسؤالها هل تغيرعليه، فترتبك وتنكر تلك الغيرة متحججة أنها قلقة بخصوص الشغل ، وسألته داليدا عن سبب كرهه لكريم وكل هذا الشر الذي يحمله تجاهه فقال لها أنه لو يحمل تجاهه شرفلم يتردد لحظة في قتله، ولكنه كل همه أن يغضب منه أبوه حتي يوكل كل الأعمال لإيهاب فهو يري أن ثروة عمه جهاد السويفي من حقه هو وليس من حق ابنه كريم .

وخلال لقاء ياسمين بطليقها شريف منير من أجل التحضير للفيلم ، تحكي له عما حدث من مهند وتسأله هل بالفعل قد أقام علاقة مع صديقة مهند فأكد لها أنه كان يريد أن يكيده فقط وسألها هل مازالت تغير عليه فترد ياسمين بالنفي وهنا يرن هاتفها لتجد كريم هو من يتصل بها فيظهر علي ملامحها بعض التوتر فيسألها شريف عن المتصل وعم سبب توترها، لتجيب أنها ليست متوترة وتذكره انه ليس من حقه سؤالها عن أي شيء وأن مايربطهما ببعض بنتهم تيا والعمل .

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مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني .