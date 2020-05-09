فنان خليجي شهير يسخر من هيا الشعيبي .. كيف ردت الأخيرة عليه ؟

كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 11:59 صباحاً - أطلق الفنان والكاتب السعودي ” عبد المجيد الكناني ” تصريحات مثيرة للجدل خلال حلوله ضيفا في أحد البرامج حول الفنانة ” هيا الشعيبي ” وأدائها في مسلسلها ” مليون ريال ” والذي وصفه بإنه تهريج وإستهبال .

فقال : ” هذه الكائنة مو معقولة كل لقطة لها لازم شئ بايخ ياربي ما تتعب ما تزهق .. وواضح الإستهبال وعدم الاحترام

الأمر الذي دفع هيا الشعيبي إلى الخروج للرد على ذلك في أحد البرامج معربة عن استيائها وإندهاشها من تلك الانتقادات ومعتبرة أنه يشير إلى عدم الإحترام .

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كما وجهت هيا الشعيبي إتهاما إلى عبد المجيد الكناني بالتنمر وأكدت على إنها سوف تسترد حقها بالقانون .

ومن جانبه رد الكناني على ذلك قائلا : ” أنا مو مشخصن الموضوع مع أي أحد .. اللي قولته بالحلقة هو واقع وموثق بمشاهد ولقى تأييد كبير من المتلقي ” .

وأضاف : ” اعتقد إذا هذا العمل يصنف من الكوميديا فيجب إعادة تعريف الكوميديا .. وكل إنسان حر بتصرفاته وأنا مازلت عند رأيي بأن ما قدم في هذا المسلسل كان عبارة عن تهريج واستهتار بالمتلقي ” .