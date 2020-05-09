شاهد.. حسن شاكوش يغني “بنت الجيران” مع علي ربيع في “عمر ودياب”

كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 11:59 صباحاً - شهدت الحلقة الخامسة عشر من المسلسل الكوميدي المصري “عمر ودياب” تنكر ابطال العمل علي ربيع ومصطفى خاطر بالزي الخليجي ودخولهما الى احد الملاهي الليلية. وحل مغني المهرجانات حسن شاكوش صيف شرف على الحلقة حيث غنى مع علي ربيع اغنيته الشهيرة “بنت الجيران”. يذكر أن مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

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