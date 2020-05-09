شاهد.. زوج فوز الفهد يهديها سيارة مكلارين بمناسبة عيد ميلادها

كتب امير فتحي في السبت 9 مايو 2020 11:59 صباحاً - كشفت الفاشينيسا الكويتية فوز الفهد عن الهدية التي تلقتها من زوجها عبداللطيف الصراف بمناسبة عيد ميلادها.
ونشرت فوز الفهد مقطع فيديو متفاجئة بالهدية والتي كانت عبارة عن سيارة فارهة من طراز “مكلارين” موديل 2020.
يذكر أن سعر سيارة”ماكلارين 600LT سبايدر” 2020 في الأسواق العالمية من 256 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 961 ألف ريال سعودي.
وكانت فوز الفهد قد اثارت الجدل سابقا بنشرها فيديو استعرضت فيه فخامة منزلها وخاصة غرفة مخصصة لأنواع السيجار الفاخر في العالم يقتنيها زوجها، وتحتاج إلى اهتمام خاص، حيث يتطلب أن تكون الغرفة على درجة حرارة ورطوبة معينة.
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