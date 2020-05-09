متابعة بتجــــــــــرد: احتفل أبطال مسلسل “أولاد آدم”، الذي يعرض حالياً في رمضان، بإنتهاء تصوير العمل.
ونشرت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، مقطع فيديو من الإحتفال، الذي حضره أبطال المسلسل ومنهم دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، رانيا عيسى، فيفيان أنطونيوس، ساشا دحدوح، رودني حداد، أنطوانيت عقيقي، بالإضافة الى مخرج المسلسل الليث حجو، والمنتج جمال سنان، صاحب شركة إيغل فيلمز.
وعلّقت ماغي على الفيديو، قائلة: “الحمدالله نجاحنا بسببكن.. بسبب حبكن ودعمكن ومتابعتكن الليلة خلصنا تصوير مسلسل أولاد آدم واللي ناطركن كتير مفاجئ”.
مسلسل “أولاد آدم” يقدم قصصًا اجتماعية مختلفة في مقاربة جريئة للواقع مع شخصيات المجتمع المختلفة تحت عنوان: “ما في حدا برّا الخطيّة… كلنا أولاد آدم”!
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – أبطال “أولاد آدم” يحتفلون بإنتهاء تصوير المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.