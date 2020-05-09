أوزجان دينيز يعرض الزواج على طليقته

متابعة بتجــــــــرد: كشفت معلوملات صحفية أن النجم التركي ​أوزجان دينيز​ عرض الزواج مجدداً على طليقته فايزة أتاكان.

أوزجان لم يترك منزل الزوجية، منذ إنفصاله عن فايزة، وقرر العيش مع طليقته ونجله الوحيد، حتى يظل قريباً من إبنه، في الوقت الذي فسّر البعض قرار أوزجان المثير، برغبته في إتاحة فرصة ثانية لإنهاء خلافاته مع فايزة، وهما في منزل واحد على الرغم من إنفصالهما، وذلك من أجل منح حياتهما الزوجية فرصة للعودة مجدداً.

وإختار أوزحان يوم عيد ميلاد فايزة في 30 نيسان/أبريل الماضي، وفاجأها بعرض الزواج منه مجدداً، في الوقت الذي لم يتم إعلان إرتباطهما رسمياً من جديد حتى الان.