براءة دنيا بطمة وشقيقتها من قضية "حمزة مون بيبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت محكمة مغربية براءة المغنية المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام من تهمتي النصب والتشهير في القضية المعروفة بـ"حمزة مون بيبي"، بسبب عدم كفاية الأدلة، بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر.



وكانت بطمة وشقيقتها قد واجهتا تهمة تتعلق بالملف المرتبط بحساب على "أنستقرام" يحمل اسم "حمزة مون بيبي"، تخصص في فضائح المشاهير منذ أكثر من عام، ونشر صوراً غير لائقة للإعلامية المغربية مريم سعيد.

وألقي القبض على المتهمتين أواخر العام الماضي، حيث خضعتا للتحقيق لمدة 16 ساعة، في قضية تورطهما في إدارة الحساب الذي ادعى البعض أنه يبتز المشاهير، حيث أنكرتا التهمة، وتم إطلاق سراحهما مع استمرار التحقيقات، والتي انتهت بصدور حكم براءتهما لعدم كفاية الأدلة.

Advertisements

ودنيا بطمة مغنية مغربية، وسليلة عائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب، وهي ابنة الفنان حميد بطمة شقيق الراحل العربي بطمة، أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية.

وقدمت بطمة عشرات الأغاني، كما قدمت تترات لبعض المسلسلات مثل المسلسل الكويتي "خوات دنيا"، والمسلسلين المغربيين "صالون شهر زاد" و"أوشن".