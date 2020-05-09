عصام الحضري يصاب بالرعب من عفاريت فيفي عبده.. والخادمة تريد الزواج منه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصيب حارس الأهلي السابق والمنتخب المصري عصام الحضري بحالة ذهول في برنامج الراقصة الاستعراضية فيفي عبده "خلي بالك من فيفي" على mbc.

ولفت نظر الحضري رجل الأمن الذي طلب منه عدة قبلات أثناء دخوله لفيلا فيفي عبده فاستجاب له اللاعب، ورغم ذلك طلب منه الحارس المرور من الباب عدة مرات وهو ما أثار دهشته حتى ظهرت فيفي وأدخلته فيلاتها.

وحين دخل الحضري وجلس مع فيفي يتبادل أطراف الحديث وأثناء الاندماج معها سقطت الخادمة فجأة بالمشروبات عليه بشكل أفزعه.

وسارع الحضري لمساعدة الخادمة التي تقوم بدور "الممسوسة" أي أن جن تلبسها، بسبب حركاتها الغريبة وظل يكبر في أذنيها بينما كانت فيفي تردد "صلي على النبي وحدي الله" وترشق الملح على وجه الحضري.

وحاولت الخادمة التحرش بالحضري وطلبت منه الزواج لكن اللاعب طلب منها أن تطلبه من فيفي عبده وظل يطبل ويرقص معها لتهدئتها ثم سارعت بالدخول فقال عاصم لفيفي "أنت مشغلة عندك ناس مجانين".

وانتاب الحضري حالة من الحيرة والذهول والرعب بسبب ما يجري حولة من فرقعات في أرجاء المنزل لا يعرف مصدرها وأشخاص تصرفاتهم غير طبيعية ووجود فأر في فيلا فيفي عبده.

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وأثناء ذلك سقطت فيفي عبده على الأرض وحاول الحضري إفاقتها من خلال طلبه للمياه وحين كان يحاول إيقاظها أطلقت فيفي زغرودة أفزعته وعرف بعدها أنه سقط في مقلبها.

ويعتمد برنامج "خلي بالك من فيفي" على عمل "مقلب" بالضيف، الذي تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف. ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في "فيلا" بيتها.

ووجهت اتهامات لبرنامج فيفى بـ"الجهل والعنصرية" ضد مرضى الصرع، حيث تقوم فكرته على استضافة فنان في منزل فيفي، وفجأة تصاب الخادمة بنوبة صرع، فتتعامل فيفي معها باعتبارها "ملبوسة"، ويتصاعد الأمر في التعامل مع الخادمة، حتى يصل الأمر لضربها بالحذاء كما فعلت الفنانة زينة.

ويعد الحضري أول لاعب تستضيفه الفنانة فيفي عبده في برنامجها وكان أغلب ضحاياها من الوسط الفني والغنائي مثل سمية الخشاب، وأحمد بدير، وزينة، وسعد الصغير، ومحمود الليثي وغيرهم.