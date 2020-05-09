ريم عبد العزيز: سعيدة بغيابي عن دراما رمضان.. وهكذا أقضي وقتي بالحجر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة السورية ريم عبد العزيز أن غيابها هذا العام عن الموسم الدرامي الجاري جاء لصالحها؛ لما تراه من عدم رضى المشاهدين عن الأعمال المقدمة في الموسم الدرامي الجاري، بالإضافة للنقد الكبير الذي يحصل عليه الموسم الدرامي الحالي؛ لما يفتقده من عنصر التشويق.

وفي تصريح لـموقع فوشيا قالت عبد العزيز بأنها قدمت اعتذارها عن العديد من الأعمال، بالإضافة لتأجيل بعضها نتيجة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى الثقة المتبادلة التي تجمعها مع محبيها ومتابعيها واعدة إياهم بتقديم الأفضل بعد انتهاء هذه الجائحة.

وعن مشاركتها في مسلسل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر والذي تم تأجيل تصويره نتيجة اتخاذ بعض الأمور الوقائية، لفتت عبدالعزيز إلى أن شخصية "أم مصطفى" في الجزء العاشر كان لها خط مختلف لكون الأجزاء الأخيرة من العمل بدأت تعالج مراحل مختلفة وحضارية، وأن الحالات الاجتماعية المطروحة والقضايا أصبحت أكثر أهمية من الأجزاء السابقة، لذلك فالشخصية ستحمل تطورات عديدة خلال الجزء المقبل.

وأعربت عبدالعزيز عن سعادتها بتأدية شخصية المرأة العجوز "أم عزو" ضمن مسلسل "حركات بنات" للمخرج محمد معروف الذي تم تصويره العام الفائت ويجري عرضه حاليا، مشيرة إلى أنها حالة مختلفة وكوميدية وهي ضمير الفنان أدهم مرشد، منوهة إلى أنه بالكوميديا يستطيع الفنان دائما تقديم شخصية جديدة ومختلفة لا تشبهه في كثير من الأحيان لكنها تبقى عالقة في أذهان المشاهدين. وقالت بأنها سعيدة بالأصداء الإيجابية التي تحصل عليها حول الشخصية والعمل.

وعن مدى تعلقها بالدراما الإذاعية وافتقادها لها الآن نتيجة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا قالت عبدالعزيز إن شوقها كبير لمنزلها الثاني وهو الإذاعة، لافتة إلى اعتيادهم الدائم تقديم مجموعة من الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضاني وهذا ما تم افتقاده نتيجة جائحة كورونا، مبينة أن الدراما الإذاعية حالة مختلفة عن التلفزيونية لكون الفنان يمتلك صوته فقط للتعبير عن الشخصية التي يقوم بتجسيدها، وأنها أحد العناصر المهمة دائما للفنان لصقل مواهبه مهما حقق من نجاحات في الدراما التلفزيونية.

وقالت إنها خلال الفترة الماضية قدمت العديد من الأعمال المهمة بجهود كامل الطواقم الفنية التي تعمل ومن قبل مدير دائرة الدراما الإذاعية المخرج باسل يوسف، متمنية أن تنتهي هذه الجائحة وأن يعود الجميع لممارسة مهامهم.

وحول دور نقابة الفنانين باتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لضمان وحماية صحة العاملين فيها، أشارت عبد العزيز إلى أن النقابة تلتزم بكافة القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي ووزارة الصحة السورية، منوهة إلى أن دور النقابة مهم دائما في تعزيز العلاقة بين كافة الأشياء والطروحات التي تصدر بما يخدم صالح الفنانين.

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وكشفت صاحبة شخصية "أم فاضل" في مسلسل "رجال العز"، أنه هناك بعض الأعمال الملفتة للانتباه هذا العالم لكن في كل منها يوجد شيء ناقص، منوهة إلى أنه في العام الماضي كان هناك ما يقارب خمسة أعمال جيدة أما هذا العام فقد تراجع العدد، مؤكدة على ضرورة تضافر الجهود لتعود الدراما السورية إلى حقيقتها وجمالها المعتاد ولإعادة كسب ثقة المشاهد السوري فيها، خصوصا وأن الدراما تذهب إلى عالم التطور في كافة البلدان، لافتة إلى ضرورة تقبل الانتقادات وأخذها بعين الاعتبار لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

رمضان في زمن كورونا

وحول رمضان الحالي قالت الفنانة السورية إنها تحب الأجواء التي تتواجد في هذا الشهر الكريم من ألفة ومحبة وود بالتواصل الذي يحدث بين الأقارب، بالإضافة للأكلات الشامية الخاصة في هذا الشهر، لكوننا بحاجة إلى الحب الذي نستطيع من خلاله أن نتغلب على هذا الوباء؛ لما للعامل النفسي من أهمية كبيرة في تجاوز هذه المحنة.

وأوضحت أنها استطاعت خلال فترة الحجر المنزلي المفروض أن تتمكن من متابعة مجموعة كبيرة من الأفلام، بالإضافة لمطالعة بعض الكتب السينمائية، ورواية تحت عنوان "نبض"، كونه أصبح هناك وقت للتفرغ أكثر في بعض الأمور التي كانت مهملة نتيجة ضغوطات العمل.

وبينت في الختام، أنه يتم التحضير عقب عيد الفطر لاستكمال تصوير مسلسل "بعد عدة سنوات" للمخرج عبدالغني بلاط، ومسلسل "باب الحارة" بجزئه الحادي عشر للمخرج محمد زهير رجب، بالإضافة للعديد من المشاريع التي ما تزال قيد الدراسة حاليا.