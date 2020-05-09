براءة حسن شاكوش من تهديد لاعب كرة بالقتل.. وهذه تفاصيل الواقعة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف عمر جابر لاعب نادي بيراميدز المصري، تفاصيل جديدة بشأن قضية تهديده بالقتل التي اتخذت منحى قانونيًا تحت أروقة القضاء بعد تطور الخلافات.

وتردد اسم مطرب المهرجانات الشعبية المصري حسن شاكوش، في واقعة تهديد اللاعب بالقتل هو وشقيقه وزوجته، وحمل البلاغ المقدم من وكيل اللاعب اسم شاكوش واثنين آخرين متهمين بالقضية.

ووجه جابر لهؤلاء تهمًا منها ابتزازه للحصول على أموال منه دون وجه حق، وطلب مساعدته جبرًا بحكم الصداقة وحين اعترض على ذلك تطور الأمر للتهديد بالقتل.

وخرج عمر جابر ليبرئ المطرب "حسن شاكوش" من القضية ويقول في مداخلة له عبر قناة "أم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب إن شاكوش زميله وسيط خير ولم يتورط بتهديده كما أشيع.

وعن سر علاقتهما، قال جابر إن شاكوش كان لاعبًا سابقا في نادي الإسماعيلي ووالده كان إداريًا في النادي فمن هنا توطدت العلاقات بينهما ودائمًا يتحدثان معا عبر الهاتف ولا يوجد مشاكل بينهما على حد قوله.

وحول تفاصيل القضية، قال جابر إن أشخاصًا كانوا أصدقاءه ووقعت أزمات بينهم وانتهت الصداقة منذ عامين، لكنه فوجئ بتلقي تهديدات له ولأسرته منهم.

وأوضح أنه تلقى تهديدات منهم ولذلك تحرك قضائيًا ضدهم، وبسؤاله هل الأزمة بسبب أموال كمستحقات لهم؟، قال جابر: "ما أعرفه أن من له حق فعليه أخذه بالطرق القانونية وليس بطرق التهديدات وغيرها".

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وأكمل حديثه: "قدمت كل الأدلة للنيابة وكذلك ما حدث منهم أمام منزلي".

واتهم لاعب بيراميدز صديقيه بتهديده بالقتل والإيذاء، وخطف أطفاله، ما لم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة له بالشيخ زايد، وسيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه.

وكان اللاعب قد ذكر في بلاغه، إنه بعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، إلا أن المتهمين لم يقنعا بذلك، فطلبا المزيد من الأموال، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر.

من جهته ردّ المحامي الموكل من قبل الشخصين اللذين اتهمهما اللاعب المصري عمر جابر بالنصب عليه وتهديده بالقتل، بتفاصيل جديدة في الواقعة، مكذبا رواية اللاعب جملة وتفصيلاً.

وقال المحامي عماد عويان، الموكل من الكابتن احمد ناصر والكابتن أحمد محمد عبدالقادر والشهير بميدو، في بيان رسمي، إن ما قرره الكابتن عمر جابر لاعب نادي بيراميدز في المذكرة المقدمة منه للمحامي العام لنيابات شمال الجيزة كلام مرسل وغير صحيح ومفبرك ولا أساس له من الصحة.