أميرة محمد: تعرضت للظلم بمسلسلي "كسرة ضهر" و"ضرب الرمل".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة البحرينية أميرة محمد عن تعرضها للظلم في العملين الدراميين اللذين شاركت فيهما في سباق رمضان الدرامي هذا العام، خاصة وأنه هناك العديد من أسماء الفنانين الذين تم وضع أسمائهم قبلها في التتر بالرغم من أن تاريخها الفني أكبر منهم.

وقالت أميرة في تصريحات تلفزيونية :"دائما في كل أعمالي ومن بداية مشواري الفني اللي صار له 25 سنة.. ما كنت حريصة على وين بتخط اسمي في البداية أو النهاية.. فكل سنة أشوف فنان لسه في البداية اسمه بيتحط قبل اسمي فيحز في خاطري".

وأضافت :"ده اسمه الحق الأدبي للفنانة.. في كتير من الجماهير ما تشوف التتر.. لكن ده حقي كفنانة وين تقدير المخرج وين تقدير المنتج ".

وأوضحت :"في الحقيقة أنا تعرضت للظلم في المسلسلات "كسرة ضهر" و"ضرب الرمل".. لم يتم إنصافي في العملين.. أنا دايما تكون ثقتي الأولى في المخرج وإنه بيعرف شلون بينصف الفنان.. لأن إحنا عندنا مشكلة في المسلسلات الخليجية أنه ما في قانون لترتيب الأسماء في التتر بالأقدمية ".

واختتمت حديثها، قائلة :"أنا ترتيب الأسماء زعلني شوية في مسلسل كسرة ضهر.. مع كل احترامي للفنان أحمد العونان هو اسم كبير في المسرح ومن حقه يكون اسمه قبل اسمي.. لكن أنا أتوقع اني تجربتي الدرامية وحجم دوري أكبر وهو ما زعلني لكن لم يزعجني كثيرا مثل ما حدث في مسلسل "ضرب الرمل".

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وسبق وأن أعلنت الفنانة البحرينية أميرة محمد، اعتذارها للجمهور السعودي بسبب التقاطها لصورٍ في المملكة ظهرت فيها بملابس لم يتقبلها السعوديون؛ لأنّهم لم يعتادوا عليها في مجتمعهم المحافظ خاصةً أنّها نشرت هذه الصور من زيارتها الأخيرة للسعودية.

وأوضحت أميرة، في لقاءٍ متلفز أنَّ جمهورها اعتاد على مشاهدتها في شكل معين وملابس معينة، منوهةً إلى أنَّ هذا لا بدَّ أن يراعيه الفنان كون الجمهور والمتابعين شيئًا مهمًا.

ووعدت أميرة محمد جمهورها بمراعاةِ مشاعرهم في أي ظهور لها خلال الفترة القادمة وأنهم سيرونها بالصورة التي يبغونها، معتذرةً بالقول: "من خلال هذا البرنامج أعتذر لجمهوري ومتابعيي وتحديدًا جمهوري في السعودية بسبب صوري التي نشرتها من سفريتي الأخيرة والتي لم يحبوها".