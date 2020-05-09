إسقاط تهمة المشاركة في النصب عن المغربية دنيا بطمة

شهدت قضية "حمزة مون بيبي" مستجدا هاما يتعلق بقرار قاضي التحقيق في ابتدائية مراكش، إسقاط تهمة "المشاركة في النصب" عن دنيا بطمة، مع استمرار وضعها تحت المراقبة بسحب جواز السفر ووضع الكفالة.

وقرر القاضي متابعة المطربة في حالة سراح، بينما ارتأى محاكمة شقيقتها ومتهمتين أخريين في وضعية اعتقال احتياطي، في قضية الحساب الفضائحي، حيث تابع ابتسام بنفس تهم شقيقتها بعدما أطاح بـ"النصب والمشاركة فيه"، وفق ما أوردته "أخبار اليوم".

وتُتابع المغنية بجنح تتعلق بـ"المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته".

كما تضمن صك الاتهام "بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد".

أسقطت محكمة في مراكش عن المطربة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، تهمتي النصب والمشاركة في الملف المعرف بملف “حمزة مون بيبي”، لعدم كفاية الأدلة ضدهما.

واتهمت “بطمة” بنشر أسرار وفضائح مشاهير وابتزازهم عبر “إنستجرام” و”سناب شات”، عبر الحساب الإلكتروني “حمزة موزن بيبي” الذي عمد إلى ابتزاز المشاهير، وكان من أبرز ضحاياه المذيعة المغربية مريم سعيد.

واعتقلت شقيقة بطمة “ابتسام” في منتصف مارس الماضي بموجب قرار من محكمة الاستئناف في مراكش، بينما توبعت الأخرى في القضية بعد إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات مع منعها من السفر خارج المغرب.

وأمر قاضي التحقيق في محكمة مراكش الابتدائية بحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة، معتبرًا أن الأدلة ضدهما غير كافية، لكن القاضي أمر بمتابعة الشقيقتين بتهم “بث وقائع كاذبة بغرض المس بحياة أشخاص قصد التشهير بهم، والمشاركة في ذلك، والتهديد”، وفق موقع “اليوم 24” المغربي، كما أمر بمتابعة متهمتين في القضية نفسها هما: عيشة عياش، وصوفيا شاكيري، بتهم من بينها “النصب والتشهير”.

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