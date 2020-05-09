بوب ديلان يعلن عن البوم جديد بعد غياب دام 8 أعوام

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن المغني وكاتب الأغاني الأميركي الشهير بوب ديلان عن عودته بألبوم جديد يحمل عنوان " Rough and Rowdy Ways " الشهر المقبل.
وذكر بيان مقتضب على الموقع الرسمي لديلان يوم أمس الجمعة أن ألبوم (رف آند راودي ويز) سيطرح في 19 يونيو حزيران.
وجاء الإعلان في أعقاب إطلاق ديلان في وقت متأخر يوم الخميس الماضي أغنية جديدة ثالثة له بعنوان False Prophet وهي من نمط البلوز - روك.
وكان ديلان قد فاجأ متابعيه في أواخر مارس آذار بإطلاق أغنية Murder Most Foul المستوحاة من اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي قبل خمسة عقود وتعتبر من أطول أغانيه حيث يبلغ زمنها 17 دقيقة.
ديلان كان من المقرر له أن يقوم بجولة فنية في اليابان في شهر أبريل الماضي لكنها ألغيت بسبب إنتشار فيروس كورونا.
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