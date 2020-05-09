لوسي موسان تنفي عقد خطوبتها على قصي خولي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: خرجت مصممة الأزياء السورية لوسي موسان عن صمتها ونفت المعلومات غير الدقيقة حول خطوبتها من الممثل قصي خولي، مؤكّدةً أن علاقتها بالأخير لا تتخطى نطاق الصداقة.

ويأتي ذلك بعد تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية معلومات غير مؤكدة عن عقد خطوبة الممثل السوري قصي خولي على مصممة الأزياء السوريّة لوسي موسان في بيروت.

من جهته، التزم خولي الصمت تجاه هذا الموضوع ولم يعلق على الامر.

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يُشار إلى أن التونسية مديحة الحمداني زوجة الممثل السوري كانت قد خرجت مؤخرًا عبر فيديو صادم كشفت من خلاله أن خولي لا يعترف بها ولا بإبنهما وأنه لا يصرف عليهما، كما أكدت أن إسم إبنهما فارس وليس العميد كما يروج للأمر، وضجت مواقع التواصل الإجتماعي حينها بهذه الأخبار التي شكلت صدمة لجمهور الفنان السوري، الذي فوجيء بصورة الطفل الوليد التي نشرها خولي ليعلن أنه أصبح أباً قبل أن يعلن امر الزواج.

من جهة أخرى، يشارك النجم السوري في مسلسل 2020 الذي يجمعه بـ نادين نسيب نجيم للمرة الثانية بعد نجاح "خمسة ونص" الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق.

وكان من المفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، إلا أن الحجر المنزلي وإنتشار فيروس كورونا في لبنان ساهم في تأخير التصوير، وتأجيل عرضه.