يسرا تشكر جمهورها على اشادته بدورها في خيانة عهد

"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة المصرية يسرا فيديو عبر حسابها على الإنستغرام تشكر فيه جمهورها على ردود الأفعال الإيجابية حول مسلسلها الرمضاني خيانة عهد، بعد تصدره لأكثر المواضيع رواجاً عبر تويتر في اليومين الماضيين بعد إحتدام الأحداث بموت إبنها في المسلسل، دون أن تعلم بأن أقرب الناس اليها هي من تسببت بموته.
وكان اداء يسرا في مشهدي المشرحة والمقبرة حديث مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الأداء الذي هز مشاعر المشاهدين.
وقالت عنه يسرا في حديث مع موقع اليوم السابع انها إستحضرت مشاعرها عند وفاة والدتها وأدت المشهد بنفس الإحساس.
أما المخرج سامح عبد العزيز فكشف بأنه بكى وهو يقوم بمونتاج هذه الحلقة.
خيانة عهد يدور حول أسرة تترأسها عهد (يسرا) وهي سيدة اعمال لها أخ وأخت حلا شيحة "فرح" وخالد سرحان "مروان" من جهة والدها، يحقدان سراً عليها ويعملان على تدميرها في الوقت الذي تقوم فيه بمساعدتهم مادياً ومعنوياً ومؤازرتهم في كل مشاكلهم.
العمل من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسمه من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" في اللحظات الأخيرة.
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