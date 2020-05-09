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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 16..غرام مي عمر وانتقام ياسر جلال وطلاق عايدة رياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث كثيرة شملتها الحلقة 16 من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر جلال بدأت برغبة مي عمر في الانتقام من عايدة رياض وبالفعل تنجح في إعادة حق والدتها " أحباب " الفنانة عبير فاروق حيث يقوم والد " ليل " الفنان الكبير أحمد خليل " صابر ابوشديد " بطلاق زوجته " حسيبة " .
تذهب " ثريا " الفنانة غادة طلعت إلي زينب " زوجة فضل " وتخبرها بتلميح أن زوجها قام بخيانتها معها وتواجه " زينب " مها نصار زوجها " فضل " محمود حافظ بالخيانة وتهدده بترك منزلها إلا انه يدافع عن نفسه ويؤكد لها أنها هي التي حاولت معه ولكنه رفض ولكنها لا تقتنع فيترك لها المنزل حتي تهدأ .
ياسر جلال واحمد خالد صالح
تذهب " ليل " مي عمر الي منزل "حسن الجبالي" ياسر جلال وتعترف له بحبها له كما يعترف هو الأخر بحبه لها ولكنه يؤكد لها ان الحب لا يستطيع أن يعيش وسط الدم والعداوة التي نشأت بينه وبين والدها لمعرفته بانه كان علي علم بمقتل والده أو ساعد في ذلك لكنها تؤكد له أن الحب من الممكن أن يحل المشاكل
الفنانة عايدة رياض في دور حسيبة
مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .
غادة طلعت في دور ثريا
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