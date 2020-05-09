شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لجمهورها: بحبكم من جوه قلبى وأحداث غير متوقعة الحلقات القادمة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة والفنانة القديرة يسرا، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور من أحداث مسلسلها "خيانة عهد" الذى يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان،

وقالت الفنانة يسرا من خلال فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام:"أنا مش عارفه أقول لكم إيه.. أجمل جمهور فى الدنيا.. مكنتش أتصور إن خيانة عهد هتأثر فيكم كده.. أنا بجد بحبكم بس عوزاكم تكملوا المسلسل، لأن الـ15 حلقة اللى جايين فيهم أحداث ومفاجآت غير متوقعة، وخلينا نشوف ونتفرج مع بعض".

وأضافت يسرا: "بشكر كل اللى كتب عنى كلمة حلوة.. وكل اللى كتب عنى من زملائى.. بشكركم من قلب قلبى.. وبحبكم من جوه قلبى".









وكانت النجمة يسرا، تحدثت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن مشهد وفاة ابنها فى مسلسل "خيانة عهد" الذى ‏يجسده الفنان الشاب خالد أنور، حيث قالت: "كان مشهد صعب للغاية فضلت قاعدة ‏لوحدى رايحة جاية فى غرفتى وبفكر هعمله إزاى، وتحدثت مع المخرج ‏سامح عبد العزيز وعرفته إنى مش هصرخ ولا أصوت، وقلتله إنى هعمل ‏زى ما حصلى فى الحقيقة وقت وفاة والدتى لما جسمى كله أترعش، وقلتله ‏لو عاوز تضيف حاجة زيادة بعد كدة مفيش مشكلة، صورنا المشهد 3 ‏مرات ولكن طمع إننا نوصل لأفضل شكل مؤثر فيه".‏

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وتابعت يسرا حديثها قائلة: "أنا فعلا لما كنت بمثل المشهد ده بسبب الأحداث اللى حصلت ‏فى حياتى الفترة الأخيرة تذكرت كل شىء خاصة لحظة وفاة والدتى، حتى ‏المقبرة التى صورنا فيها كأنها حتة من مقبرة والدتى بنفس الهندسة والشكل، ‏وحسيت إن أمى معايا وقتها وبتطبطب عليا وشايفانى".

وعن ردود الفعل التى تلقتها من الجمهور وزملائها قالت يسرا: "أنا سعيدة جدا ‏بردود الأفعال التى تلقيتها من جمهورى، وزملائى من داخل الوسط الفنى، ‏وتلقيت عددا كبيرا من الرسائل على "الواتس آب" ولكننى لم أستطع الرد ‏على الجميع بسبب انشغالى بالتصوير حتى الآن، وبحب جمهورى جدا ‏وربنا يديم المحبة والاحترام بينى وبينهم".

وعن الرسالة التي تقدمها يسرا من خلال مسلسلها "خيانة عهد" قالت: فرحانة جدا لأنى حسيت إنى بقدم ‏حاجة مهمة للناس، لأن صراع الأخوات موجود فى الحقيقة ومذكور فى ‏القرآن الكريم من خلال قصة سيدنا يوسف، فعادى إن الصراع ده يحصل ‏فى الحياة الحقيقية، ما بين الأخوات وبعضها وما بين الأصدقاء، وشخص ‏تكون لديك ثقة تجاهه ويخونك، ومفيش سبب واضح لهذه الخيانة، وإحنا ‏بندى النموذج من خلال المسلسل مش عشان الناس تعمل زيهم ولكن ‏عشان نتعلم منعملش زيهم، ونقول للناس إن الكره والحقد بيموت صاحبه، ‏وعلى فكرة إحنا فى الأعمال الدرامية بنقلل من اللى بيحصل فى الواقع، لأن ‏للأسف الحقيقة أكتر من كدة بكتير، ويمكن اللى حصل ده سبب إنى حبيت ‏أعمل خيانة عهد لأنى بحب أعمل حاجات مش متوقعة.‏