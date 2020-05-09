شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام الجريتلى المعددة خفيفة الظل فى "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتألق الفنانة أحلام الجريتلى هذا العام فى دراما رمضان فى مسلسل "الفتوة" بدور المعددة "عزيزة" أم "شكر" التى تقوم بدورها الفنانة هنادى مهنا.

وتألقت مع الفنان أحمد خالد صالح الذى يقوم بدور "الشيخ مبروك" عندما كان معها هى وابنتها للبحث عن "أم ليل" بالاتفاق مع "ليل" التى تقوم بدورها الفنانة مى عمر، وهما يركبون على عربية كاروا، وكانت تناكفه، بخفة دم وبراعة شديدة، وكأنها بالفعل لا تطيقه.

وفى موقف آخر أخبرت "أم شكر" أحلام الجريتلى ابنتها "شكر" هنادى مهنى، ألا تحب الشيخ "مبروك" أحمد خالد صالح، لأن الفقى لا يليق بمهنتها كمعددة، فنفت "شكر" إنها لا تحبه، ولا تعطيه ريق حلو، وعندما جاء الشيخ "مبروك" ليعطيهم لفة بها لحمة، تغيرت "شكر" وهى تبتسم له، و"أم شكر" تنبهت لما حدث، وهى لا تزال تناكفه، بلا سبب واضح.

وتقوم الفنانة أحلام الجريتلى بشخصية "المعددة"، وهى السيدة التى تذهب إلى الجنازات، لتصرخ وتبكى إرضاء لأهل المتوفى، وجسدت الفنانة هذه الشخصية ببراعة منقطعة النظير.

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وقد شاركت بعدة مسلسلات مثل يونس ولد فضة بدور بخيتة، ومسلسل الأسطورة بدور حماة محمد رمضان وأم مى عمر، وقد اشتهرت بالأعمال التليفزيونية والسينمائية، ويذكر أن أختها الكبرى هى الممثلة إنعام الجريتلى.

كما تشارك أحلام الجريتلى أيضاً فى دراما رمضان بدور مميز فى مسلسل البرنس "نجية" أم فتحى "أحمد زاهر"، من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته النجوم ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة ونجلاء بدر.