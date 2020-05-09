شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ست فى حياة براد بيت.. تعرف على حريم سلطان هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن علاقة براد بيت والممثلة العراقية الأصل عليا شوكت دخلت فى الشكل الجاد، ففى الوقت الذى يمتثل العالم كله للتباعد الاجتماعى والحفاظ على المسافات وعدم الاختلاط رصدت عدسات المصورين عليا شوكت وهى تغادر مقر إقامة براد بيت، حيث قام بعزل نفسه فى لوس فيليز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشار موقع UsWeekly إلى أن النجمة الشابة عليا شوكت تواجدت بمنزل براد بيت كونها تسكن على بعد 10 دقائق من محل إقامة براد بيت، والغريب أن زوجة براد السابقة النجمة العالمية إنجلينا جولى تعيش فى منزل قريب من منزل براد بيت بنحو 5 دقائق بسيارتها وهو ما وصفه الموقع بأنه أمر معقد، وقد كشف مصدر للموقع أن الثنائى دائما يتنزهان معا بإحدى سياراته الفاخرة بعيد عن أعين الكاميرات ووسائل الإعلام.

براد بيت ورغم أنه دائم النفى دخوله فى علاقات نسائية بعد أنجلينا جولى، إلا أنه تاريخه يؤكد أنه لا يستطيع العيش وحيدا بدون أنثى فى حياته وإليكم قائمة حريم سلطان هوليوود براد بيت التى دخل معها فى علاقات ما بين المواعدة والزواج.

عليا شكوت

أنجلينا جولي

جنيفير أنيستون

جوينيث بالترو

جوليا اورموند

سينيتا

ثاندي نيوتن

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كريستينا ابلغيت

كلير فورلاني

شالان ماكال

جيل شولين

جوليت لويس

وأشارت تقارير أن براد بيت يقضي الحجر المنزلي بصحبة زوجته السابقة جنيفر أنيستون، إلا أن موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول النجوم أكد أنها قصة كاذبة تماما، وكل ما فى الأمر أن الصحف الصفراء تتلهف لرؤية الزوجين السابقين معا مرة أخرى، فقد نفى المتحدثون باسم أنيستون وبيت هذا الادعاء المزيف، وأشار إلى أن الشخص الذى ألف هذه القصة استغل جائحة الصحة الحالية من أجل ابتكار قصة مجنونة لا يصدقها أحد.

بدأت الشائعة بنشر مجلة "STAR" بتصدر النجمين غلاف المجلة، ونشر تقرير يؤكد أن براد بيت وجنيفر انيستون حرصا على قضاء فترة الحجر المنزلى بسبب فيروس كورونا معا فى قصر أنيستون، وأشار مصدر للمجلة إلى أن التجربة كلها جعلتهم أقرب لبعضهم البعض وأن كليهما يشعران بالامتنان لكونهما معا.

وكان هناك العديد من اللقاءات بهذه الوسائل مع عدد من المشاهير أمثال كورتنى كوكس وجورج كلونى وزوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين، كذلك النجمة العالمية ساندرا بولوك وأصدقاء آخرين.



براد بيت