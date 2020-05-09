الليلة.. منة عرفة وعلي غزلان "لايف" على تطبيق "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر اليوتيوبر علي غزلان، مقطع فيديو يجمعه بالفنانة منة عرفة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يلعن فيه عن لقائهما اللايف الليلة على تطبيق "تيك توك".

وظهر علي ومنة في الفيديو من داخل سيارة، وقال: "النهاردة الساعة 10 هنطلع أنا ومنة لايف على تيك توك".

وعلق علي على الفيديو: "النهاردة الساعة 10 على أبلكيشن تيك توك، هنطلع لايف أنا ومنة ، اللي عنده أي سؤال أو أي فكرة للعبة نلعبها مع بعض، اكتبوها في الكومنتات وهنجاوب عليها بكرة".

ويظهر اليوتيوبر علي غزلان في الأونة الأخيرة رفقة الفنانة منة عرفة، حيث ظهرت معه في معرض الكتاب أثناء توقيع كتابه، وظهر معها في المستشفى مؤخرا بعد تعرضها لوعكة صحية، بما يثير التكهنات حول ارتباطهما.