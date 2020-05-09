تراند اليوم : فيديو| مذيعة تكشف حقيقة علاقتها بنجم شهير.. هل تعود لطليق لـ "أصالة"؟



ردت الإعلامية المصرية، إنجي علي على ما تردد عن ارتباطها بعلاقة عاطفية مع الممثل أحمد السعدني.

وقالت لبرنامج شيخ الحارة والجريئة، على فضائية "القاهرة والناس": "السعدني وأحمد رزق أخواتي وصحابي، ومفيش بيني وبين السعدني أي حاجة واستحالة يحصل".

— القاهرة والناس (@alkaherawalnas)كما تطرقت إلى طلقيها المخرج طارق العريان، والذي تزوج من المطربة أصالة بعد انفصالهما.

وقالت: "ماحدش خد طارق مني، إحنا سبنا بعض، وبعد فترة طويلة اتجوز، ومفيش حاجة بينا دلوقتي، واستحالة الدنيا ترجع زي زمان، ولا أنا ولا هو حاليا بنفكر في الموضوع"..

وأضافت: "طارق كان أول راجل في حياتي وحبيته جدًا، وسألني قبل الزواج من أصالة".

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وردًا على وجود مشاعر إعجاب من أصالة بطارق خلال زواجه منها: قالت: "لم أشعر بإعجاب أصالة بطارق خلال زواجنا، ورحلة إسبانيا كانت لتصوير كليب يا مجنون، ولم أر وجود إعجاب بينهما، هما من قالا ذلك في البرامج، ويمكن توجيه السؤال لهما".

وتابعت: "الناس تحشرني في موضوع طلاقهما، وأنا مش بعلق، واللي ماسك الصفحة بتاعتي على إنستجرام، قالي أصالة عملتك انفولو".

وكانت أصالة قالت في تصريحات مؤخرًا إنها تفتقد إلى العريان تفتقده في أول أيام رمضان على مائدة الإفطار.

وأضافت في تصريحات لها أنها ارتكبت أخطاء فادحة في 2019 وبدايات العام الجاري، وتابعت : "بدي ألاقي طريقة أعتذر عنها لأني ما بعرف شو كان سببها".



