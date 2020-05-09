تراند اليوم : تعليق مفاجيء من يسرا على تحول ابنة هشام سليم إلى رجل

علقت الفنانة يسرا على تحول نورا ابنة الفنان هشام سليم إلى رجل واسمه نور.

وقالت يسرا في تصريحات تلفزيونية : فخورة جدا بما قدمه هشام سليم من دعم لابنته.

وأضافت: لقد تمتع بصراحة غير معهودة ، الموضوع صعب جدًا وليس بالأمر السهل .

وتابعت: من الجيد أن هشام سليم ظل متزنا رغم الضغوط والظروف ، ومن الجميل أيضا أن الجمهور احترم وتفهم موقف هشام سليم وبخاصة أن حالة نجله خارجة عن إرادته.

وكان هشام سليم قد أعلن تحول ابنته إلى رجل وأنه بصدد محاولة تغيير بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به.

