ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري هاني شاكر يوم أمس دعاءً دينياً بعنوان "​بطلب رضاك​"، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر هاني مقطعا من العمل عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن بين كلمات الدعاء:"من قلبي وانا بطلب رضاك، وانا ابن آدم مش ملاك، سامحني واغفر زلتي توّاب وعالم نيّتي، جايلك وطالب السماح وقربي ليك هو الفلاح، إنت اللي سامع شكوتي وبعترفلك غلطتي ".

يذكر أن هاني سيطرح ألبوم ديني بعنوان "بطلب رضاك"، والألبوم من كلمات أحمد شتا وألحان وليد منير وتوزيع مدحت طه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر يطرح دعاءً دينياً بعنوان "بطلب رضاك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.