كم يبلغ سعر خاتم زواج الفنانات؟؟ بيونسيه تملك الاعلى سعرا والمبلغ خيالي

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من أن لخاتم الزواج أهمية كبيرة في ربط وعد بالوفاء والإرتباط بين شخصين الزوج الزوجة، إلا أنه أصبح اليوم من الأشياء الثمينة التي تتباها بها النجمات حول العالم. وكثيرة هنّ النجمات اللواتي إعتمدنّ على خواتم زواج باهظة الثمن نذكر منهنّ: المغنية العالمية ​بيونسيه​ والتي أهداها زوجها المغني العالمي جاي زي خاتم ماسي بقيمة 5 ملايين دولار. عارضة الأزياء العالمية ​باريس هيلتون​ التي أهداها خطيبها السابق الممثل كريس زيلكا خاتم ماسي بقيمة 2 مليون دولار. Advertisements نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ التي أهداها زوجها المغني العالمي كانييه ويست خاتم ماسي بقيمة 2 مليون دولار. المغنية العالمية ​جينيفير لوبيز​ حيث أهداها زوجها السابق بين أفليك خاتم ماسي بقيمة 1.2 مليون دولار. الممثلة ​كاثرين زيتا جونز​ التي يبلغ سعر خاتم زواجها من الممثل مايكل دوغلاس مليون دولار.

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