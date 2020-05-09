ميرنا وليد - بيروت - انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي في مصر، فيديو لفتيات أثناء تعذيبهن قطة، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الفيديو معبرين عن استنكارهم لهذه التصرفات المؤذية.

وبدورها نشرت الممثل المصرية ​ياسمين صبري​ صورة لقطتيها، مع صورة أخرى ورد فيها آية من القرآن الكريم وهي :"وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ".

يذكر أن ياسمين تطل في رمضان الحالي من خلال بطولة مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وبطولة أيضاً أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وتميم عبده.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتشار فيديو تعذيب قطة..هكذا علّقت ياسمين صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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