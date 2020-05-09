ميرنا وليد - بيروت - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر خطوبة الممثل السوري ​قصي خولي​ على مصممة أزياء سورية شهيرة تدعى ​لوسي موسيان​، وهو الأمر الذي تفاعل معه المتابعون بشكل كبير.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن حفل الخطوبة أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور عدد من أصدقاء الطرفين بينهم الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​.

وبعد ساعات قليلة، خرجت موسيان عن صمتها لتنفي الخبر تماماً، مؤكدةً أن علاقة صداقة تربطها بخولي، وان الصور المتداولة لهما هي من جلسة تصوير جمعتهما، في حين إلتزم خولي الصمت ولم يعلّق على الموضوع.



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كانت هذه تفاصيل خبر معلومات عن خطوبة قصي خولي على عارضة أزياء سورية..وما علاقة نادين نسيب نجيم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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