ميرنا وليد - بيروت - استذكر الممثل المصري أحمد ​خالد صالح​ والده الممثل المصري الراحل خالد صالح، من خلال نشر صورة "مصممة" تجمعهما سويًا على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ويظهر أحمد في الصورة بملابس شخصيته في مسلسل "الفتوة" الذي يطل فيه في شهر رمضان الحالي، وهو دور شيخ أزهري يدعى الشيخ مبروك.

خطيبة أحمد الممثلة المصرية هنادي مهنا كتبت تعليقاً على الصورة :"الله يرحمه..متأكدة أنه فخور بيك جدا".

مسلسل "الفتوة" تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وغيرهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا استذكر أحمد خالد صالح والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.