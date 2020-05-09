إنجي علي تكشف حقيقة علاقتها بطلاق أصالة وطارق العريان-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الإعلامية المصرية ​إنجي علي​ حقيقة علاقتها بطلاق زوجها السابق المخرج المصري ​طارق العريان​ والفنانة السورية ​أصالة​ نصري، الذي ضجت به الساحة الفنية مؤخراً، وأشارت بعض المعلومات إلى إمكانية عودة العريان لها.

ونفت علي هذه الأخبار تماماً قائلةً:"محدش خد طارق مني إحنا سبنا بعض، وبعد فترة طويلة اتجوز، ومفيش حاجة بينا دلوقتي، واستحالة الدنيا ترجع زي زمان، ولا أنا ولا هو حاليا بنفكر في الموضوع".

وأضافت:"طارق كان أول راجل في حياتي وحبيته جدا، وسألني قبل الزواج من أصالة".

أما عن معرفتها بوجود مشاعر من أصالة تجاه العريان خلال زواجها منه قالت علي خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي:"لم أشعر بإعجاب أصالة بطارق خلال زواجنا، ورحلة إسبانيا كانت لتصوير كليب يا مجنون، ولم أرى وجود إعجاب بينهما، هما من قالا ذلك في البرامج، ويمكن توجيه السؤال لهما".

وتابعت: "الناس تحشرني في موضوع طلاقهما، وأنا مش بعلق، واللي ماسك الصفحة بتاعتي على إنستغرام، قالي أصالة عملتك انفولو".