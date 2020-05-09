تطور غير متوقع في قضية “حمزة مون بيبي” يحدد مصير دنيا بطمة وشقيقتها

متابعة بتجــــــــرد: في تطور جديد لقضية “حمزة مون بيبي”، قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، الجمعة، متابعة الفنانة المغربية دنيا بطمة في حالة سراح مع إسقاط تهمة المشاركة في النصب عنها في قضية الحساب المتخصص في التشهير وابتزاز الفنانين ورجال الاعمال في المغرب وخارجه، مع استمرار وضعها تحت المراقبة بسحب جواز السفر، ووضع الكفالة.

وقرر القاضي ايضاً متابعة شقيقة الفنانةالمثيرة للجدل، ابتسام ومتهمتين أخريين في وضعية اعتقال احتياطي.

وأوضح قاضي التحقيق أن التحقيق أنتج أدلة كافية على ارتكاب دنيا بطمة لجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبت وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد، وقال قاضي التحقيق، إن الأدلة غير كافية لمتابعة، دنيا بطمة بتهمة المشاركة في النصب، وكذلك بالنسبة لمتابعة ابتسام بتهمتي النصب والمشاركة فيه، وأمر بحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة.