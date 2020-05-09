بعد تخليه عن مهامه الملكية.. أمير بريطاني يواجه أزمة جديدة

متابعة بتجــــــــرد: بعد علاقته المثيرة للجدل مع المليادير الأميركي جيفري إبستاين، المتهم بالتحرش بالقاصرات وتخليه عن مهامه الملكية، يواجه الأمير البريطاني أندرو أزمة جديدة.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية انه تم مقاضاة الأمير أندرو وطليقته سارة فيرغسون بسبب تخليهما عن فاتورة المدفوعات الخاصة بشاليه التزلج السويسري بقيمة 8.3 مليون دولار.

ولفتت الى ان الثنائي اشترا أسهما في عقار في منتجع التزلج السويسري “فيربير” عام 2014 مقابل 16 مليون دولار، إلا أنهما تخطيا الموعد النهائي في 31 ديسمبر، إذ كان من المفترض دفع حوالي 6 ملايين دولار، ليصبح هذا الرقم 8.3 مليون دولار مع الفائدة.

وبعد تخليهما عن دفع القسط، أصدر مكتب المحاماة إتودي دو ريتز تعليماته ببدء الإجراءات القانونية في مكتب الادعاء المحلي.

وقالت المتحدثة باسم الزوجين إن هناك خلافا بين الطرفين في هذا الشأن، مضيفة أن التفاصيل التعاقدية خاضعة لاتفاق السرية، بينما أعلن المتحدث باسم قصر باكنغهام أنهم لن يعلقوا على هذه التقارير.