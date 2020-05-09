الموت يُفجع الفنانة حلا الترك ووالدها

متابعة بتجــــــــرد: فُجعت الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدها المنتج محمد الترك بوفاة عمه محمد اوشار ابوخليل بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

ونعى الترك الراحل بكلمات مؤثرة عبر حسابها على تطبيق “انستغرام”، حيث قال: “إنا لله و إنا اليه راجعون. نسأل الله العلي القدير ان يجعل عمي محمد من اهل الجنه وان يسكنه فسيح جناته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة وان يمد له في قبره مد البصر وان تكون الآخرة خير من الدنيا وان تفتح له ابواب الجنان وان يلهم وذويه الصبر والسلوان، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجر”.

وتوجه بالدعاء قائلاً: “اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وارْحَمْهُ وعافِهِ واعفُ عنْهُ وأكرمْ نُزُله ، ووسِّع مُدْخلَهُ ، واغسلاهُ بالمَاءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ ، ونَقِّاهِ من الخطَايا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوبَ الأَبيضَ من الدَّنَسِ ، وأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وأعِذْه من عَذَاب القَبْرِ (ومِنْ عَذَاب النَّارِ)”.

وأضاف: “يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فأدخلي في عـبادي وادخلي جنتي وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعـون لأحول ولا قوة إلا بالله العالي العظيم إنّا لله وإنّا إليه راجعون. الفاتحة على روح عمي محمد اوشار ابوخليل بعد صراع مع مرض السرطان مثواه الجنه يا طيب”.